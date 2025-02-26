11 yıldır çözülemeyen sır! Kayıp Malezya uçağı nerede? MH370 için yeni arama başlatıldı

8 Mart 2014'te Kuala Lumpur'dan Pekin’e gitmek üzere havalanan Malezya Havayolları’na ait MH370 sefer sayılı uçakta 227 yolcu ve 12 mürettebat bulunuyordu. Uçakla en son kalkıştan 38 dakika sonra bağlantı kurulabilmişti. Planlanan rotadan saparak Hint Okyanusu’nun güneyine yöneldiği belirlenen uçaktan, yıllardır haber alınamadı.

Son aramanın üstünden 7 yıl geçti

Kaybolmasının üzerinden 11 yıl geçen Boeing 777 tipi uçağın enkazını bulmak için yeni bir arama çalışması başlatıldı. Ocean Infinity şirketi, 15.000 kilometrekarelik bir alanda araştırma yürütecek. En son 2018’de yapılan ancak sonuçsuz kalan aramaların ardından, şirketin son teknolojilerle donatılmış "Armada 7806" gemisiyle çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Enkaz için 70 milyon dolar ödül

Ocean Infinity’nin, Avustralya’nın Perth kentinin yaklaşık 1000 kilometre açığında deniz tabanını inceleyerek enkazı tespit etmeye çalıştığı belirtiliyor. Uçağın bulunması halinde şirketin 70 milyon dolar alacağı öne sürülüyor.

Kayıp uçak ve bitmeyen tartışmalar

Kalkıştan kısa süre sonra iletişimin kesildiği uçağın askeri radarlar, uçağın önce batıya döndüğünü, ardından farklı irtifalarda uçtuğunu ve Hint Okyanusu’na yöneldiği kaydedildi.

Yetkililer, pilot ile kule arasındaki son iletişimin 01.21’de gerçekleştiğini, 01.30’da ise uçağın Vietnam hava sahasına girmeden sinyal vermeyi durdurduğunu açıkladı. Uzmanlar, uçağın belirlenen yükseklik değişikliklerini olağan dışı olarak değerlendiriyor.

Komplo teorileri ve spekülasyonlar

MH370’in kayboluşu hakkında birçok teori ortaya atıldı. Kimi teknik bir arıza nedeniyle düştüğünü öne sürerken, bazıları kötü hava koşullarının etkili olduğunu savunuyor. Bunun yanı sıra, kabin basıncının düşmesi sonucu yolcuların ve mürettebatın bilincini kaybettiği iddiaları da mevcut.

Bazı teorilere göre uçak, Rusya veya Afganistan’a kaçırıldı. Bazıları da uçağın aya iniş yaptığını iddia ediyor. Hatta ABD’nin Hint Okyanusu’ndaki Chagos Takımadaları'na indirildiğini öne sürenler de var.

Pilotun kasıtlı olarak uçağı düşürdüğü iddiası

En çok konuşulan iddialardan biri, uçağın kaptan pilotu Zahari Şah’ın kasıtlı olarak uçağı düşürdüğü yönündeydi. Bazı kaynaklar, pilotun Malezya’daki siyasi gelişmelere tepki olarak bunu gerçekleştirdiğini öne sürdü. Ancak bu iddiayı destekleyen somut bir kanıt bugüne kadar bulunamadı.