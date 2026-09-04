110 dönümlük adayı satışa çıkardı: Teklifler gelince hükümet devreye girdi

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SpaceX ve Tesla'ya erken dönemde yatırım yapan, 2,3 milyar dolarlık servetiyle tanınan girişim sermayecisi Tim Draper, Tanzanya'daki 110 dönümlük 'Lupita Adası'nı 7,9 milyon dolara satışa çıkardı.

28 Ağustos'ta X hesabından yaptığı paylaşımda ada için en iyi teklifi kabul edeceğini duyuran milyarder isim, kendi e-posta adresini paylaşarak ciddi alıcıların doğrudan kendisine ulaşmasını istedi. İlan kısa sürede karşılık bulurken, Draper bir gün birkaç teklif aldığını ve adanın kısa sürede satılacağını söyledi.

Hükümet devreye girdi

Ancak satış ilanının sosyal medyada yayılmasının ardından Tanzanya hükümetinden dikkat çeken bir açıklama geldi. Arazi, Konut ve İnsan Yerleşimleri Geliştirme Bakanlığı, Draper'ın aslında adanın doğrudan sahibi olmadığını ortaya koydu.

Bakanlığa göre Lupita Adası, Tanzanya Yatırım ve Özel Ekonomik Bölgeler Kurumunun (TISEZA) yatırım için belirlediği alanlardan biriydi. TISEZA'nın yasal hak sahibi olduğu bölge, turistik tesis olarak işletilmesi amacıyla Firelight Safaris Ltd. şirketine tahsis edilmişti. Draper da şirketin hissedarları arasında bulunuyor.

7,9 milyon doları veren aslında ne alacak?

Öte yandan Tanzanya'da topraklar kamu arazisi sayıldığı için yabancılar doğrudan arazi mülkiyeti edinemiyor. Bu nedenle Draper'ın klasik anlamda ada satışı hakkı bulunmuyor. Tanzanya hükümetine göre Firelight Safaris'in ada üzerindeki yatırım ve kullanım hakları yasal prosedürler çerçevesinde başka bir yatırımcıya devredilecek. Bu durumda da alıcı adanın tapusunu değil, mevcut işletme ve kullanım haklarını devralacak.

Ayrıca 7,9 milyon dolarlık fiyat Draper tarafından belirlenirken adanın mevcut değerinin ne kadar olduğu bilinmiyor.

Adada 10 kır evi, havuz ve spa bulunuyor

Tanganyika Gölü'nde bulunan Lupita Adası ise 110 dönümlük bir alanı kapsıyor. Draper'ın 2004'ten bu yana ortakları arasında bulunduğu adada dört yıllık inşaat sürecinin ardından lüks bir tatil tesisi kuruldu.

Tesiste 10 kır evi, spa, spor salonu, yüzme havuzu ve oyun odası bulunuyor. Konaklama hizmetlerinde özel uşakların yanı sıra 30'dan fazla personelin görev yaptığı belirtiliyor. Adaya ulaşım özel jetle tesisin anakaradaki havaalanına ulaştıktan sonra tekneyle yapılıyor.