116 yolculu feribot battı: Sadece 8 kişiye ulaşıldı

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Yerel basında yer alan bilgilere göre, Güney Amerika ülkesi Guyana'da MV Barima adlı feribot, başkent Georgetown'dan Port Kaituma bölgesine yaptığı sefer sırasında alabora oldu.

Guyana Bayındırlık Bakanı Juan Edghill, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yerel saatle 23.00 sıralarında acil durum ihbarı alınmasının ardından feribottaki yolcular ve mürettebat için arama kurtarma ekiplerinin hızla bölgeye sevk edildiğini duyurdu.

Çok sayıda cankurtaran ekipmanı bulunuyordu

Bakan Edghill, 1939 yılında inşa edilen MV Barima feribotunda 250 can yeleği, 2 sert cankurtaran botu ve 6 şişirilebilir cankurtaran botunun bulunduğunu belirtti.

Yetkililer, şu ana kadar 8 kişinin kurtarıldığını bildirirken, kayıp yolculara ulaşmak için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Mürettebat sayısı açıklanmadı

Yetkililer, feribotta görev yapan mürettebatın sayısına ilişkin henüz bilgi paylaşmadı. Feribotun alabora olmasına neyin neden olduğuna ilişkin inceleme ise devam ediyor.