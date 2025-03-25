12 saatlik kritik görüşme sona erdi! Ukrayna'da ateşkes gelecek mi? ABD ve Rusya’dan ortak açıklama bekleniyor

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da bir araya gelen ABD’li ve Rus yetkililer, Ukrayna’daki savaşın seyrini değiştirebilecek kritik görüşmeleri tamamladı. 12 saatten uzun süren müzakerelerde, Karadeniz’deki gemilere yönelik saldırıların durdurulması ve kısmi bir ateşkes sağlanması konuları ele alındı.

Rus devlet haber ajansı TASS, görüşmelerin Pazartesi günü sona erdiğini ve müzakere sonuçlarına ilişkin ortak bir açıklamanın bugün yapılmasının beklendiğini bildirdi.

ABD ve Ukrayna arasında yeni görüşmeler

Reuters’in üst düzey bir Ukraynalı yetkiliye dayandırdığı haberine göre, ABD’li yetkililer Rusya ile yaptıkları görüşmelerin ardından Ukraynalı müzakerecilerle de bir araya gelecek.

Bu arada ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna’nın kritik mineralleri konusunda iki ülke arasında gelir paylaşımı anlaşmasının yakında imzalanacağını ve ABD firmalarının Ukrayna’daki enerji santrallerine sahip olma olasılığı üzerine görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.

Barışa yönelik önemli adımlar mı atılıyor?

Riyad’daki görüşmeler, üç yıldır süren Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmeye yönelik daha geniş kapsamlı bir ateşkesin temelini oluşturabilecek adımlar olarak değerlendiriliyor.