12 Şubat Putin-Trump görüşmesi sonrasında ABD'den yeni açıklama!

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için gayret gösterildiği dönemde, Rusya'nın barış yapılmasına yönelik olumsuz cevap vermesi durumunda atılacak adımlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Wall Street Journal gazetesine konuşan Vance, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'nın bağımsızlığını garanti altına alan bir barış anlaşmasına yanaşmaması durumunda Moskova'ya yönelik "yaptırım ve askeri müdahale" seçeneğinin masada olduğunu söyledi ve ABD askerlerinin Ukrayna'ya gönderilmesi seçeneğinin hala gündemde olduğunu vurguladı.

"Bazı soruları cevaplamak için henüz erken"

Ukrayna topraklarının sınırları ya da Batılı devletlerin Kiev'e sunacağı güvenlik garantileri gibi soruları cevaplamak için erken olduğunu savunan Vance, "Bu konularda çeşitli olasılıklar mevcut ancak bizim için en önemlisi Ukrayna'nın tam bağımsızlığa sahip olması" ifadesini kullandı.

Başarılı bir anlaşmanın ardından Rusya ile ilişkileri yeniden şekillendirmeye hazır olduklarını söyleyen Vance, Rusya'nın Batı pazarlarından dışlanmasının, onu Çin'in "küçük ortağı" haline getirdiğini kaydederek, "Çin'le kurulan ittifakta küçük kardeş konumunda olunması Putin'in çıkarlarına ters" dedi.

"Putin de Zelenskiy de barış istiyor"

ABD Başkanı Donald Trump, 12 Şubat'ta, Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda ayrı ayrı konuştuğunu ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesine yönelik önemli görüşmeler yaptıklarını belirtmişti.