123 yıllık alman kamp ekipmanları üreticisi Herzog iflas başvurusunda bulundu

1902’de kurulan ve kamp-karavan ekipmanlarıyla bilinen Alman üretici Herzog, artan maliyetler ve düşen talepler nedeniyle iflas başvurusunda bulundu. Şirket, yeniden yapılanma sürecine girerek üretimini sürdürmeyi hedefliyor.

Şirketin özellikle Türkiye dahil birçok ülkede tercih edilen ön çadır ve karavan aksesuarları segmentinde faaliyet gösterdiği biliniyor. 1958 yılında yönetimi devralan üçüncü kuşak Erich Herzog döneminde ürün yelpazesi genişletilen firma, büyük kamp çadırları ve tente üretimiyle Almanya’da güçlü bir marka konumuna ulaşmıştı.

Patronlar Dünyası'nda yer alan bilgilere göre, şirketin çalışan maaşları önümüzdeki üç ay boyunca iflas fonu üzerinden ödenecek. Herzog, yeniden yapılanma sürecinde operasyonlarını sürdürmeyi ve yeni bir strateji ile mali yapısını güçlendirmeyi hedefliyor.