123 yıllık alman kamp ekipmanları üreticisi Herzog iflas başvurusunda bulundu
Almanya'nın köklü kamp ve karavan ekipmanları üreticilerinden Herzog Freizeit, mali zorluklar nedeniyle iflas başvurusunda bulundu. 1902 yılında Friedrich Herzog tarafından kurulan ve geçmişte at battaniyesi ile sırt çantası üretimiyle faaliyetlerine başlayan şirket, son yıllarda kamp çadırları ve karavan aksesuarlarıyla tanınıyordu. Herzog’un yeniden yapılanma sürecine girerek üretim ve satış faaliyetlerine ara vermeden devam edeceği bildirildi.
1902’de kurulan ve kamp-karavan ekipmanlarıyla bilinen Alman üretici Herzog, artan maliyetler ve düşen talepler nedeniyle iflas başvurusunda bulundu. Şirket, yeniden yapılanma sürecine girerek üretimini sürdürmeyi hedefliyor.
Şirketin özellikle Türkiye dahil birçok ülkede tercih edilen ön çadır ve karavan aksesuarları segmentinde faaliyet gösterdiği biliniyor. 1958 yılında yönetimi devralan üçüncü kuşak Erich Herzog döneminde ürün yelpazesi genişletilen firma, büyük kamp çadırları ve tente üretimiyle Almanya’da güçlü bir marka konumuna ulaşmıştı.
Patronlar Dünyası'nda yer alan bilgilere göre, şirketin çalışan maaşları önümüzdeki üç ay boyunca iflas fonu üzerinden ödenecek. Herzog, yeniden yapılanma sürecinde operasyonlarını sürdürmeyi ve yeni bir strateji ile mali yapısını güçlendirmeyi hedefliyor.