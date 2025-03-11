124 hesabına el konulan eski Başbakan kim? Hangi ülkede görev yaptı?

Bangladeş'te bir mahkeme, ülkedeki Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu (ACC) tarafından gelen dilekçe üzerine açılan ve eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid ve ailesine yönelik davayı sonuca bağladı.

Dava sonucunda Hasina Ailesi'ne ait 124 banka hesabı ile 8 dönümlük arazi ve 8 daireyi içeren mal varlıklarının dondurulmasına karar verildi. Bangladeş Geçiş Hükümeti Başdanışmanı Muhammad Yunus'un basın sözcüsü Shafiqul Alam, yaptığı açıklamada, Hasina ve ailesinin ABD, İngiltere, Malezya, Singapur, Hong Kong ve Cayman Adaları'nda da mal varlıklarının olduğunu açıkladı. Alam, Malezya'daki bir bankada Rusya bağlantılı yasa dışı fon tespit edildiğini belirtti.

Şüphelilerin yeri net değil

Ruppur Nükleer Güç Santrali Projesi ile ilgili yolsuzluk iddiaları nedeniyle açılan davanın sonucunda, büyük miktarda parayı zimmete geçirmiş olabileceğinden şüphelenilen Hasina ve ailesinin ülkeden çıkışına da yasak getirildi. Yerel medyada çıkan haberlerde şüphelilerin halihazırda yurt dışında olduğu ileri sürüldü.