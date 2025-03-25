13 AB ülkesinden ham maddeye yönelik 47 stratejik proje

AB Komisyonu, Avrupa ham madde değer zincirini güçlendirecek, tedariki çeşitlendirecek ve yerel stratejik ham madde kapasitelerini artıracak projeleri içeren bir listenin hazırlandığını açıkladı.

Ham maddelere yönelik 47 yeni stratejik projenin, Belçika, Fransa, İtalya, Almanya, İspanya, Estonya, Çekya, Yunanistan, İsveç, Finlandiya, Portekiz, Polonya ve Romanya olmak üzere 13 AB ülkesinde yer aldığı belirtildi. Projelerin daha önce belirlenmiş 17 stratejik ham maddenin 14'ünü kapsadığını kaydeden yetkililer, 22 projenin lityum, 12 projenin nikel, 10 projenin kobalt, 7 projenin manganez, 11 projenin grafit gibi özellikle AB batarya ham madde değer zincirine fayda sağlayacağına dikkat çekti.

AB savunma sanayisinin dayanıklılığına katkı

Seçilen projelerin, AB'nin lityum ve kobalt için 2030 yılı çıkarma, işleme ve geri dönüştürme hedeflerini tam olarak karşılayabilmesini, grafit, nikel ve manganez için de önemli ilerlemeler kaydetmesini sağlayacağı ifade edilen açıklamada, magnezyum ve tungsten içeren diğer stratejik projelerin, bu malzemelerin kullanımına dayanan AB savunma sanayisinin dayanıklılığına katkıda bulunacağına işaret edildi.

47 stratejik projenin faaliyete geçmesi için toplam 22,5 milyar Euro'luk genel sermaye yatırımı öngörülüyor. Yetkililer bu yatırımların, AB, üye ülkeler ve finans kuruluşları tarafından koordineli biçimde destekleneceğini kaydetti.

2030 ham madde hedefi...

AB, sanayisinin ihtiyaç duyduğu kritik ham maddelerde dışa bağımlılığı azaltmak için yerel üretimi artırmayı ve aşırı bağımlı olunan ülkelerden ithalatı kısıtlamayı içeren Kritik Ham Maddeler Yasasını hazırlamıştı. Yasa ile AB, 2030'a kadar stratejik ham madde ihtiyacının yüzde 10'unu çıkarmayı, yüzde 40'ının işlemeyi ve yüzde 25'inin de geri dönüştürmeyi hedefliyor.