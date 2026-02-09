1.3 milyon çifte vatandaşı ilgilendiriyor, pasaport kuralları değişiyor

İngiltere’de yaşayan yaklaşık 1.3 milyon çifte vatandaş için seyahat alışkanlıklarını kökten değiştirecek bir düzenleme geliyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni rehbere göre, çifte Britanya vatandaşları İngiltere’ye dönerken artık yabancı pasaportlarıyla uçağa binemeyecek. Havayolları, yolcuların gerekli belgeleri taşıyıp taşımadığını uçağa binmeden önce kontrol edecek.

25 Şubat’tan sonra ne değişiyor?

25 Şubat 2026 itibarıyla çifte Britanya vatandaşlarının İngiltere’ye girişte geçerli bir Britanya pasaportu ya da Certificate of Entitlement (Hak Belgesi: Britanya vatandaşı olmayan ancak İngiltere’de süresiz yaşama ve çalışma hakkına -Right of Abode- sahip kişilere verilen resmî bir seyahat ve ikamet belgesi) ibraz etmesi gerekecek. Bu belgelerden biri olmadan seyahat eden yolcuların, havayolları tarafından uçağa alınmayacağı uyarısı yapıldı.

Dijital seyahat izni

Değişiklik, İngiltere’nin Electronic Travel Authorisation (ETA) adlı ön onay sistemindeki güncellemelerin bir parçası...

ETA, vize gerektirmeyen kısa süreli (6 aya kadar) seyahatler için dijital seyahat izni anlamına geliyor.

Şubat 2025’ten itibaren ETA’sı olmayan uygun ziyaretçiler uçağa alınmıyor. Ancak çifte vatandaşlar için kritik nokta şu: Britanya vatandaşlığı varsa, ETA da tek başına yeterli sayılmıyor.

"Çok büyük değişiklik" uyarısı

Seyahat uzmanları yeni kuralları son derece önemli olarak nitelendirdi. Bugüne kadar yabancı pasaportuyla İngiltere’ye girip çıkan çifte vatandaşlar, 25 Şubat’tan sonra bunu yapamayacak. Uzmanlar “Britanya vatandaşlığınız varsa, İngiltere’ye yasal giriş için ya Britanya pasaportuna ya da Hak Belgesi’ne ihtiyacınız olacak" uyarısında bulundu.

Hak Belgesi'nin maliyeti 600 sterlin

Uzmanlar, Hak Belgesi’nin yaklaşık 600 sterlin (35 bin 600 TL) maliyeti olduğuna ve belgenin, yabancı pasaportun süresi dolduğunda geçerliliğini yitirdiğine dikkat çekti.

Bu nedenle İngiltere’ye seyahat planı olan çifte vatandaşlara, en kısa sürede Britanya pasaportu almalarını tavsiye ediliyor.

Right of Abode ne sağlıyor?

Right of Abode, sahibine İngiltere’de süresiz yaşama ve çalışma izni veriyor. Bu hakka sahip olanlar vizeye veya ETA’ya ihtiyaç duymuyor ve ülkede kalış süresiyle ilgili bir sınırlamaya tabi tutulmuyor.