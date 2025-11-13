13 yıl sonra gelen reform kararı: Almanya zorunlu askerliğe dönüyor

Alman basınında yer alan haberlere göre, CDU/CSU ve SPD'nin uzlaştığı anlaşmaya göre 18 yaşına gelenlere askerlik için motivasyon mektubu ile uygunlukların belirlemesi için bir form gönderilecek.

Erkekler için formun doldurulması ve 1 Ocak 2008'den sonra doğan erkekler için askerlik muayenesi zorunlu olacak. Bu form ve muayeneler ile olası bir savunma durumunda Alman ordusu için potansiyel asker adayları hızlıca toplanabilecek.

Gönüllüler yetmezse zorunlu askerlik başlayacak

Almanya Silahlı Kuvvetleri yıllık 300 bin kişinin askerliğe uygunluk kontrolünden geçebildiği bir muayene organizasyonu kuracak, muayeneler ise 1 Temmuz 2027'den sonra başlayacak.

Gönüllü başvurularla hedeflenen asker sayısına ulaşılmaması durumunda, açığı kapatmak için zorunlu askerlik hizmeti uygulamaya konulabilecek. Bir yaş grubunda askerlik yükümlülerinin sayısının ihtiyacı aşması durumunda ise askerlik için "rasgele seçme yöntemi" uygulanacak.

Askerliği cazip hale getirecek tedbirler alınacak

Partilerin anlaşmasına göre, silahlı kuvvetlerin personel ihtiyacını kapatmak için zorunlu askerlik hizmetinin getirilmesine Federal Meclis (Bundestag) karar verecek. Anlaşmada askerlik hizmetini cazip hale getirecek tedbirlerin de alınması hedefleniyor.

Askerlik hizmeti reformu kapsamında hazırlanacak yasa tasarısının Federal Meclis'ten geçmesi gerekiyor. Yasa tasarısının aralıkta Meclis gündemine gelmesi planlanırken, Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius yeni askerlik hizmeti yasasının 2026'nın başında yürürlüğe girmesini istiyor.

Rusya tehdidi ve bunun sonucunda NATO'nun planlarında yapılan değişiklikler nedeniyle, Alman ordusunun mevcut asker sayısının yaklaşık 80 bin artırılarak 260 bine çıkarılması öngörülüyor. Ayrıca 200 bin yedek askerin bulundurulması planlanıyor.

Askerliğin 2011'de askıya alındığı Almanya'da, 181 bin asker bulunuyor. Alman hükümetinin asker sayısını 203 bine çıkarma hedefleri başarısız olmuştu. Ülkede yaşlanan nüfus ve nitelikli iş gücü eksikliğinden dolayı askerlik yapacak personel bulmakta zorluk yaşanıyor.