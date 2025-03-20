13 yılın ardından Şam'da bir ilk yaşanıyor

Almanya'nın Suriye Özel Temsilcisi Stefan Schneck, Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock’un bugün Suriye'nin başkenti Şam'daki Alman Büyükelçiliğini resmi olarak yeniden açtığını açıkladı.

Ekibin yeterli olmamasından ötürü konsolosluk işlemlerinin bir süre daha Lübnan’ın başkenti Beyrut’tan yürütülmeye devam edeceğini bildiren Schneck, "Daha iyi bir Suriye için tüm Suriyelilerle yakın çalışmaktan mutluluk duyuyoruz" ifadesini kullandı.

Almanya, 2012 yılında Suriye’deki iç savaşın başlamasının ardından Şam’daki büyükelçiliğini kapatma kararı almıştı.