13,9 milyar euroluk değerleme: Verisure halka arzda rekora koşuyor
Ev güvenlik sistemleri şirketi Verisure plc, merakla beklenen ilk halka arzı (IPO) için hisse başına fiyat aralığını 12,25-13,50 euro olarak belirledi. Bu fiyatlandırma, şirketin piyasa değerini 12,9-13,9 milyar euro bandına taşırken, süreci Porsche AG’nin 2022’deki halka arzından bu yana Avrupa’daki en büyük halka arz konumuna getiriyor.
Şirketin hisselerinin 8 Ekim 2025’te Nasdaq Stockholm’de işlem görmeye başlaması planlanıyor. Verisure, kesin halka arz fiyatının söz konusu tarihte ya da yakın bir tarihte duyurulacağını açıkladı.
Halka arz kapsamında, şirket yaklaşık 3,1 milyar euro brüt gelir elde etmeyi hedefleyen yeni hisse ihracı gerçekleştirecek.
Bunun yanı sıra, belirli yönetim hissedarlarının elindeki mevcut hisselerin de yaklaşık 55 milyon euro tutarında ikincil satışa konu olacağı kaydedildi.