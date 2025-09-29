13,9 milyar euroluk değerleme: Verisure halka arzda rekora koşuyor

Ev güvenlik sistemleri şirketi Verisure, hisse başına 12,25-13,50 euro fiyat aralığı belirledi.

Şirketin hisselerinin 8 Ekim 2025’te Nasdaq Stockholm’de işlem görmeye başlaması planlanıyor. Verisure, kesin halka arz fiyatının söz konusu tarihte ya da yakın bir tarihte duyurulacağını açıkladı.

Halka arz kapsamında, şirket yaklaşık 3,1 milyar euro brüt gelir elde etmeyi hedefleyen yeni hisse ihracı gerçekleştirecek.

Bunun yanı sıra, belirli yönetim hissedarlarının elindeki mevcut hisselerin de yaklaşık 55 milyon euro tutarında ikincil satışa konu olacağı kaydedildi.