14 bin Disney çalışanı greve gidiyor

Sendika X'te yaptığı açıklamada, "Grev yetki oylaması, Disney'in müzakereler boyunca yüzlerce iş gücü ihlalinde bulunduğunu iddia eden ve Sendikaların oyuncuların hak ettiği adil sözleşmeyi almasını engelleyen haksız iş gücü uygulamalarını takip ediyor" dedi.

İşçi sendikaları ile şirket devi arasındaki müzakereler Nisan ayından bu yana devam ediyor. Ancak işçiler, eğlence parkı yönetiminin çeşitli kritik konularda uzlaşmaya yanaşmadığını da sözlerine ekledi.