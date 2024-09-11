14. BRICS ülkeleri yüksek temsilciler güvenlik toplantısı St. Petersburg'da başladı

Sergey Şoygu, açılışta yaptığı konuşmada BRICS'in önemine işaret ederek "BRICS ülkeleri, dünya nüfusunun yüzde 40'tan fazlasını temsil ediyor. BRICS, dünya ekonomisinde gayrisafi yurt içi hasılasının üçte birini oluşturuyor. BRICS'in dünya ticaretindeki payı yüzde 20'nin üzerinde. Ülkelerimiz Asya Pasifik bölgesi, Afrika, Latin Amerika ve Orta Doğu'da güvenliğin sağlanmasında kilit rol oynuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın amacı: Mevcut koşullarda devletlerle işbirliği kurmak

Bazı Batılı ülkelerin uluslararası topluma kendi kurallarını empoze etmeye çalıştığını belirten Şoygu, "Bu tür kuralların ortaya çıkma süreci, uluslararası hukukun özüne aykırı ve temelini bölüyor. Uluslararası güvenlik sisteminin bu şekilde aşınması, egemen devletler için tehdit oluşturuyor" ifadelerini kullandı. Şoygu, Rusya'nın mevcut koşullarda devletlerle işbirliği kurmaktan yana olduğunu dile getirdi.

Vang Yi: "BRICS, Çin'in dış politikasında öncelikli konumda"

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi de BRICS'in, Çin'in dış politikasında öncelikli konumda olduğunu belirtti. BRCS Zirvesi'nin ekimde Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenleneceğini söyleyen Yi, "BRICS ülke liderleri zirvesinin etkin şekilde yapılması amacıyla BRICS üyeleri arasında birlikteliğin sağlanmasına katkıda bulunacağız" dedi.