14 yıl sonra yeniden açılmıştı! Dünyanın en büyük nükleer santrali ilk günden arızalandı

Kyodo ajansının haberine göre, Tokyo Electric Power (TEPCO) tarafından işletilen ve Niigata eyaletinde bulunan Kaşivazaki-Kariva Nükleer Santrali'nde teknik sorunlar sürüyor.

2011 yılında Japonya'nın kuzeydoğusunda meydana gelen deprem ve nükleer erimenin ardından kapatılan tesiste, 6 numaralı reaktör dün "nihai denetimin tamamlanmasıyla" ilk kez yeniden devreye alındı. Denetim sürecinde, daha önce tespit edilen "kontrol çubuğu alarmının devreye girmemesi" sorununun giderildiği açıklanmıştı.

Ancak reaktörün yeniden çalıştırılmasının ardından tesiste benzer bir teknik arıza yaşandı. Kontrol çubuklarını harekete geçiren sistemin elektrik bileşenlerinde sorun tespit edilmesi üzerine, 6 numaralı reaktör güvenlik gerekçesiyle yeniden durduruldu. Arızanın kaynağının belirlenmesi için inceleme başlatıldığı bildirildi.

Niigata Valiliği ise santral çevresinde anormal seviyede radyoaktiviteye rastlanmadığını duyurdu. Kontrol çubukları, reaktörlerdeki nükleer fisyon sürecinin düzenlenmesi açısından kritik öneme sahip.

Fukuşima sonrası kapatılmıştı

Mart 2011'de yaşanan 9 büyüklüğündeki deprem ve tsunami, TEPCO'nun Fukuşima Dai-İçi Nükleer Santrali'nde nükleer erimeye yol açmıştı. Bu gelişmenin ardından, Kaşivazaki-Kariva'daki yedi reaktörün tamamı Mart 2012'de devre dışı bırakılmıştı.

Niigata Valisi Hanazumi Hideyo, Kasım 2025'te yaptığı açıklamada santraldeki reaktörlerden birinin yeniden faaliyete geçmesine onay verdiğini belirtmiş, bu kararın siyasi kariyerini riske attığını ifade etmişti. Aralık 2025'te Niigata Eyalet Meclisi'nin onayıyla santralin kademeli olarak yeniden hizmete alınmasının önü açılmıştı.

6 numaralı reaktörün yeniden devreye alınması, Fukuşima felaketinden bu yana Japonya genelinde kapalı bulunan 33 nükleer reaktörden 15'incisinin tekrar faaliyete geçirilmesi anlamına geliyor.