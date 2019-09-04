15 Ekim'de erken seçime gidilebilir

04 Eylül 2019

İşçi Partisi ve muhalif parlamenterlerin Britanya'nın 31 Ekim'de AB'den anlaşmasız bir şekilde ayrılmasının önüne geçmek için hazırladıkları ve bugün Avam Kamarası'nda oylanacak tasarı öncesi konuşan Britanya Başbakan Johnson, bu yasa tasarısı kabul edilir ise 15 Ekim'de erken seçime gitmesinin gündeme geleceğini söyledi.

Muhaliflerin sunduğu tasarının Britanya'nın 31 Ekim'de Avrupa Birliği'nden ayrılmasını önündeki tek engel olduğunu savunan Johnson, "Corbyn, İşçi Partisi'nin bir erken seçim istediğini açıkça ortaya koydu.

Eğer bugün yasa tasarısı kabul edilir ise 15 Ekim'de seçime gitmemiz gerekir" diye konuştu.

Johnson ayrıca, hükümet olarak Brexit konusunda önemli ilerleme sağladıklarını, AB'den backstop maddesini dışarıda bırakacak bir anlaşma elde edeceklerini de savunarak, "Muhalef tasarı sadece duraksamaya ve gecikmeye yol açar. Anlaşmasız Brexit için hazırlıklar oldukça ilerledi" dedi.