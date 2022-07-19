15 gündür süren grev anlaşma ile sonuçlandı

İskandinav havayolu SAS ile pilot sendikaları ücret müzakerelerinde anlaşmaya vararak 15 gündür 3,700 uçuşun iptaline sebep olan ve şirketi tehlikeye atan grevi sonlandırdı.

Haberin ardından SAS hisseleri yüzde 12'den fazla arttı, fakat yine de yılın başındaki değerinin üçte biri kadar altında.

Grevin ikinci gününde iflas koruma sürecini başlatan SAS, yasal sürecin 145 milyon dolardan daha fazlaya mal olduğunu ve yolcu seyahatlerinin en yoğun olduğu yaz tatili sezonu sırasında 380 bin kişiyi etkilediğini belirtti.

İmzalanan beş buçuk yıllık sözleşme kapsamında havayolu harcamalarını yıllık 700 milyon dolar azaltarak, kullanılmayan uçakların iadesini de içeren yeniden yapılandırma projesini hayata geçirmeyi planladığını belirtti.

SAS'taki grev, Avrupa havacılık sektöründeki milyonlarca çalışanın artan yaşam pahalılığıyla mücadele kapsamında sendikalarından talep ettikleri ücret artışı ihtiyacını yansıtıyor.