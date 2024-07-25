1,5 milyon litre petrol taşıyan tanker gemisi alabora oldu

Bautista, yaklaşık 1,5 milyon litre endüstriyel yakıt taşıyan 'MT Terra Nova' tanker gemisinin, Bataan bölgesi açıklarında alabora olduğunu ve 17 kişilik mürettebattan 16'sının kurtarıldığını söyledi. Kayıp bir kişi için arama çalışmalarının sürdüğünü aktaran Bautista,

Bautista, kuvvetli rüzgar ve yüksek dalgaların yetkililerin müdahalesini zorlaştırdığını kaydetti.

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr. da yaptığı açıklamada, ilgili kurumlara, petrol sızıntısının neden olduğu çevresel etkileri değerlendirmeleri için talimat verdiğini söyledi.