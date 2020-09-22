156 ülkenin katıldığı aşı çalışmasında ABD ve Çin yer almayacak

22 Eylül 2020

COVID-19 aşısının küresel ölçekte adil bir şekilde dağıtılması için Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından başlatılan 156 ülkenin katıldığı çalışmaya ABD ve Çin'in katılmayacağı duyuruldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ikili anlaşmalarla ülkesi için aşı tedariklerini garantiye alması, maddi gücü yüksek olmayan kimi ülkelerce "bencillik" olarak değerlendirildi.

Diğer yandan, Çin, 64 zengin ülkenin yer aldığı ve 2 milyar doz aşının 2021 yılına kadar, sağlık çalışanları ve kritik durumda olan kişilerin öncelikli olduğu, küresel ölçekte dağıtılmasını öngören COVAX planında yer almıyor, ancak birlik yetkilileri Çin ile görüşmelerin devam ettiğini belirttiler.

COVAX planının, dünya nüfusunun yaklaşık üçte ikisini kapsaması öngörülüyor.

Küresel ölçekte yaklaşık 31 milyon kişiyi etkileyen COVID-19 virüsü için çok sayıda ilaç denemesi yapılırken, bu aşı denemelerinin yüzde 20'si ABD'de gerçekleştiriliyor.

"Bu bir hayır işi değil"

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, COVAX'ın dünyaya en büyük ve en geniş aşı adayı portföyünü sunacak dedi ve ekledi, "COVAX bir hayır işi değil, bu dünyadaki her ülkeyi ilgilendiriyor. Ya birlikte yüzeceğiz, ya da birlikte batacağız" dedi.

Kimi zengin ülkeler COVAX konusunda sessiz kalırken, DSÖ 38 zengin ülkenin daha COVAX planına katılmasının beklendiğini duyurdu.

DSÖ, u ana dek COVAX için toplanan miktarın 1,4 milyar dolara ulaştığını, ancak halen acil olarak 700 ila 800 milyon dolara ihtiyaç olduğunu açıkladı.