16 Suudi vatandaşına ABD yasağı
Aralarında Veliaht Prens Selman'ın eski başdanışmanının da bulunduğu 16 Suudi vatandaşının ABD'ye girişi yasaklandı.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Cemal Kaşıkçı cinayetinde rolleri olduğu gerekçesiyle 16 Suudi vatandaşının ABD'ye girişini yasakladı.
Konuya ilişkin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bugün Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinde rolleri olan aşağıdaki kişileri, kamuya açık bir şekilde yaptırım listesine almıştır" denildi ve isim listesi paylaşıldı.
Buna göre, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın eski başdanışmanı Suud el-Kahtani'nin yanı sıra Mahir Mutreb, Salah Tubaigy, Meshal el-Bostani, Naif al-Arifi, Muhammed el-Zahrani, Mansur ebu Huseyin, Halid el-Uteybi, Abdulaziz el-Hawsawi, Velid el-Sehri, Thaar el-Harbi, Fahad el-Balawi, Badr el-Uteybi, Mustafa el-Medeni, Saif el-Kahtani ve Turki el-Sehri adlı Suudi vatandaşları yaptırım listesinde yer aldı.
Öte yandan, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed el-Katibi, geçen yıl kasım ayında ABD Hazine Bakanlığının açıkladığı listesinde yer almasına karşın Dışişleri Bakanlığının yaptırım listesinde yer almadı.
Gazeteci Cemal Kaşıkçı 2 Ekim 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmüştü. Kaşıkçı'nın cesedi hala bulunamadı.
Kaynak: AA