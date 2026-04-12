16 yıllık iktidar testte! Macaristan'da gözler sandıkta

Macaristan'da genel seçimler için oy verme süreci başladı. Seçmenler, 199 sandalyeli Ulusal Meclis'in yeni üyelerini belirlemek üzere sandık başına gidiyor.

Oy kullanma işlemi yerel saatle 06.00 itibarıyla başlarken, sandıkların 19.00'a kadar açık kalacağı bildirildi. Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından ilk sonuçların açıklanması bekleniyor.

İki oy sistemi uygulanıyor

Seçmenler, seçimlerde iki ayrı oy kullanıyor. Bunlardan biri seçim bölgelerindeki adaylar için, diğeri ise ulusal parti listeleri için veriliyor.

Seçim sistemine göre, parlamentodaki 199 sandalyenin 106'sı dar bölge esasına göre en fazla oyu alan adaylara, 93'ü ise ulusal parti listelerine göre dağıtılıyor.

Yarışta iki güçlü parti öne çıkıyor

Genel seçimlerde, yaklaşık 16 yıldır iktidarda bulunan Başbakan Viktor Orban liderliğindeki Fidesz ile Peter Magyar'ın liderliğini yaptığı Tisza Partisi arasında kıyasıya bir rekabet yaşanıyor.

Kamuoyu yoklamalarının büyük bölümü Tisza'nın önde olduğunu gösterse de kararsız seçmen oranının yüksekliği, seçim sonuçlarına ilişkin belirsizliği artırıyor.

Macaristan'da partilerin meclise girebilmesi için ulusal listede en az yüzde 5 oy alması gerekiyor. İki partinin ortak listeyle seçime girmesi halinde bu oran yüzde 10'a, üç veya daha fazla partinin oluşturduğu listelerde ise yüzde 15'e yükseliyor.

Seçimlerin ardından parlamentoda en az 100 milletvekiline ulaşan parti ya da ittifakın hükümeti kurma hakkını elde edeceği ifade ediliyor.

Yurt dışı oyları ve AB dengesi

Yurt dışında yaşayan ve ülkede ikamet adresi bulunmayan Macar vatandaşları yalnızca ulusal parti listeleri için oy kullanabilirken, ülke içindeki seçmenler her iki oy hakkına da sahip bulunuyor.

Seçim sonuçlarının yalnızca Macaristan'ın iç siyasetini değil, aynı zamanda Avrupa Birliği içindeki siyasi dengeleri de etkileyebileceği değerlendiriliyor.