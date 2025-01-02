179 kişinin öldüğü Güney Kore uçak kazası ile ilgili polis harekete geçti
Güney Kore polisi, Jeju Air uçağının inişte kontrolden çıkmasıyla meydana gelen ve 179 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin Muan Uluslararası Havalimanı'nda, havacılık ofisinde ve Jeju Air'de 'ölümle sonuçlanan mesleki ihmal' şüphesiyle arama yaptı.
Güney Kore polisi, Jeju Air uçağının yaptığı kazaya ilişkin Muan Uluslararası Havalimanı'nda arama yaptı.
Yetkililer, kazaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında "ölümle sonuçlanan mesleki ihmal" şüphesiyle arama emri çıkarıldığını belirtti. Ardından, polis, Muan Uluslararası Havalimanı havacılık ofisinde ve Jeju Air'de arama yaptı.
6 mürettebat ve 175 yolcunun bulunduğu uçaktaki 179 kişi hayatını kaybetmiş, Güney Kore havacılık tarihinin en ölümcül felaketi kabul edilen olay sonrasında ülkede 7 günlük ulusal yas ilan edilmişti.