2 trilyonluk paket sonrası ABD'den yeni bir hamle daha gelebilir

31 Mart 2020

ABD Kongresi, koronavirüs salgınına yanıt olarak 2,2 trilyon dolar büyüklüğündeki teşvik paketini onaylamasının üzerinden daha 3 gün geçmişken, verilecek bir sonraki yanıtı değerlendirmeye başladı.



Demokrat üyelerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi, düşük ve orta gelirli işçiler için ödemelerin artırılmasını tartışıyorlar.



Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi yaptığı açıklamada, koronvirüs salgını karşısında alınan tedbirler nedeniyle işlerini kaybetme konusunda ön cephede bulunan işçilere daha fazla koruma sağlamak, eyaletler ve yerel yönetimlere ABD tarihinin en büyük kamu sağlığı krizi ile başa çıkmaları için önemli oranda destek vermek için bir tasarı hazırlanması konusunda Cumhuriyetçilerle çalışacağını duyurdu.



Cumhuriyetçi lider Kevin McCarthy ise, 2,3 trilyon dolar toplam büüklüğe sahip 3 paketin ardından 4'ncü bir pakete ihtiyaç oluh olmadığından emin olmadığını ifade etti.