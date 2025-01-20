2. Trump dönemine saatler kaldı! 'Başkan' Trump'tan yönetimde hızlı ve güçlü değişim mesajı

ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump, bugün yemin ederek resmen göreve başlayacak. Trump, Washington’daki Capital One Arena’da düzenlenen etkinlikte destekçilerine yaptığı konuşmada, yönetiminde hızlı ve köklü değişikliklere imza atacağını belirtti. Özellikle yasa dışı göçmen sorunu ve sınır güvenliği konularını ilk gündem maddeleri olarak öne çıkardı.

Başkanlık koltuğuna oturmasının ardından hemen harekete geçeceğini ifade eden Trump, "Ülkemizi yeniden doğru yola sokmamız gerekiyor. Yarın akşama kadar sınırlarımızın istilası sona erecek" dedi. Biden yönetiminin sınır politikalarını eleştiren Trump, yasa dışı yabancı çete üyeleri ve suçluların derhal sınır dışı edileceğini açıkladı.

ABD, TikTok'un yarısına ortak olacak

Trump, bir süre önce erişime kapatılan TikTok’un, ABD'nin "uygulamanın yüzde 50’sine ortak olması" şartıyla yeniden açılacağını duyurdu. “TikTok bugün itibarıyla geri döndü” diyen Trump, bu hamlenin hem genç seçmenlere ulaşmak hem de ekonomik iş birliğini güçlendirmek için önemli olduğunu belirtti.

Kadın sporlarına "trans birey" düzenlemesi

Trump, trans bireylerin kadın sporlarına katılımını yasaklamak için düzenleme yapacağını söyledi. “Erkeklerin kadın sporlarına katılmasına izin vermeyeceğiz. Bu iş bitmiştir” diyerek bu konuda kararlı olduğunu vurguladı.

Orman yangınları gündemde

Trump, Los Angeles bölgesinde devam eden orman yangınları için cuma günü bölgeyi ziyaret edeceğini de açıkladı.

Başkan Trump, göreve başlar başlamaz attığı bu adımlarla geniş yankı uyandırdı ve hızlı bir yönetim tarzı sergileyeceğinin sinyallerini verdi.