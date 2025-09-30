20 maddelik barış planı masada: Trump, Hamas’a 3 gün verdi

Trump ve Netanyahu'nun 20 maddelik barış planı üzerindeanlaşmaya vardığı, plan kapsamında İsrail birliklerinin Gazze'nin büyük bölümünden çekileceği öğrenildi.

Hamas'a 3 gün süre verildi

Bugün Türkiye'nin de katılacağı arabulucular heyeti toplantısı öncesi, Trump'ın teklifinin Hamas'a da ulaştığı ve 3 gün mühlet verildiği kaydedildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın toplantıya katılmak üzere Katar'a gimişti.

Trump, Hamas'ın da anlaşmayı kabul etmesi durumunda "savaşın" derhal sona ereceğini, İsrail'in Gazze'den kademeli olarak geri çekileceğini, Gazze'de Hamas'ın rolünün olmadığı yeni bir sürecin başlayacağını ve tüm esirlerin serbest kalacağını söylemişti. Netanyahu da planın "savaş hedeflerini gerçekleştirdiğini" belirterek, destek açıklaması yapmıştı.