20 yıl sonra Esad'dan Çin'e ilk ziyaret

Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, 2004'ten beri ilk defa Çin'e ziyaret gerçekleştirdi. Esad, bugün çok sayıda yabancı liderin de katılacağı Asya Oyunları'nın açılış töreni için Çin'e varırken, Şam'dan daha önce yapılan açıklamaya göre Esad'ın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşmesi bekleniyor.

Suriye Cumhurbaşkanlığı makamının Salı günü yaptığı açıklamaya göre Esad, eşi Esma Esad ve eşlik eden üst düzey heyet Pekin ve Changzhou'da bir dizi görüşme gerçekleştirecekler.

Dünyanın neredeyse tamamır 2011'de başlayan Suriye iç savaşını takiben Esad ile bağlarını koparırken Rusya, İran ve Çin ilişkilerini korumuştu.