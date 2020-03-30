'2009'dan bu yana en kötü resesyon yaşanacak'

30 Mart 2020

Alman hükümetinin ekonomi danışmalarının oluşturduğu Alman Ekonomi Uzmanları Konseyi, işletmelerin çalışmalarını ve insanların seyahat etmelerini engelleyen koronavirüs salgını yavaşlatma tedbirleri nedeniyle Alman ekonomisinin bu yıl 2009 global finansal krizinden bu yana görülen en kötü resesyona yaşayacağını tahmin ettiler.



Konsey, koronavirüsün yayılmasını engellemek için alınan tedbirler mayıs ortasında kaldırılmasa bile, Almanya'da GSYH'nın bu yıl yüzde 2,8 azalacağını öngörüyorlar.



Tedbirlerin Mayıs ortasında daha öte bir tarihe kadar devam etmesi veya üretimde durmanın uzaması halinde Alman ekonomisinin 2020'de yüzde 5,4'e varan bir daralma yaşayabileceği de ifade ediliyor.