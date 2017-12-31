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2018 coşkusu başladı

Yeni Zelanda, 2018'i görsel bir şölenle karşıladı.

2018 coşkusu başladı
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Yeni Zelanda, 2018'e merhaba diyen ilk ülke oldu.

Yeni yılın gelişi ülkenin en büyük kenti Auckland'ta görsel bir şölenle kutlandı.

Kentin sembolü Sky Tower, her zamanki gibi kutlamaların adresi oldu.

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