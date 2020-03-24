2020 Olimpiyat Oyunları resmen ertelendi
Japonya Başbakanı Abe, IOC Başkanı Bach, Olimpiyatların 1 yıl ertelenmesi önerisini kabul ettiklerini resmen açıkladı. Olimpiyatlar en geç 2021 yazında yapılacak.
Japonya’nın başkenti Tokyo’da gerçekleşmesi planlanan 2020 Olimpiyat Oyunları, 2021 yılına ertelendi.
Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach ile görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada “Bu yıl Olimpiyatların yapılması zor. IOC Başkanı Bach ile görüştüm ve Olimpiyatların ertelenmesine karar verdik. 2021 yazında Olimpiyatları tam olarak yapacağız. Bu koronavirüse karşı zaferin kanıtı olacak” diye konuştu.
Karar, Kanada ve Avustralya oyunlardan çekildiğini açıklamış, farklı ülkelerin spor federasyonlarından Japonya’ya ‘ertele’ çağrıları gelmişti