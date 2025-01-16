2020'den bu yana en düşük seviye! İngiltere'nin sanayi üretimi 3 aydır düşüyor

İngiltere'de kasım 2024 itibarıyla sanayi üretiminde %0,4'lük bir azalma bekleniyor. ONS verilerine göre, sanayi üretimi eylül ve ekim ayında sırasıyla %0,3 ve %0,6 oranlarında düşüş göstermişti.

Mayıs 2020'den bu yana en düşük seviye

Kasım ayında sanayi üretimi, mayıs 2020'den bu yana en düşük seviyeyi gördü. Aylık üretimdeki düşüş Kasım'da, imalat sektöründe %0,3, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe %1,5, su temini ve kanalizasyon sektöründe ise %0,3 oldu. Elektrik ve gaz sektöründe ise üretim %0,2 arttı.

Kasım ayında imalat üretimindeki azalma, 13 alt sektörden 7'sinde kaydedildi. Kasım'a kadar olan üç aylık dönemde üretim, Ağustos'taki üç aylık döneme kıyasla %0,7 azaldı. Bu, Nisan 2024'e kadar olan döneme bakıldığında üst üste yedinci üç aylık düşüş oldu.