2020'den bu yana en düşük seviye! İngiltere'nin sanayi üretimi 3 aydır düşüyor
İngiltere’de sanayi üretimi kasım 2024’te %0,4 oranında azaldı. Bu, mayıs 2020’den bu yana görülen en düşük seviye olarak kayda geçti. Aylık üretimdeki düşüş, imalat, madencilik ve taş ocakçılığı sektörlerinde etkili olurken, elektrik ve gaz sektöründe ise küçük bir artış yaşandı.
İngiltere'de kasım 2024 itibarıyla sanayi üretiminde %0,4'lük bir azalma bekleniyor. ONS verilerine göre, sanayi üretimi eylül ve ekim ayında sırasıyla %0,3 ve %0,6 oranlarında düşüş göstermişti.
Mayıs 2020'den bu yana en düşük seviye
Kasım ayında sanayi üretimi, mayıs 2020'den bu yana en düşük seviyeyi gördü. Aylık üretimdeki düşüş Kasım'da, imalat sektöründe %0,3, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe %1,5, su temini ve kanalizasyon sektöründe ise %0,3 oldu. Elektrik ve gaz sektöründe ise üretim %0,2 arttı.
Kasım ayında imalat üretimindeki azalma, 13 alt sektörden 7'sinde kaydedildi. Kasım'a kadar olan üç aylık dönemde üretim, Ağustos'taki üç aylık döneme kıyasla %0,7 azaldı. Bu, Nisan 2024'e kadar olan döneme bakıldığında üst üste yedinci üç aylık düşüş oldu.