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2021'in popüler kelimesi 'vax' oldu

Oxford Languages, 2021 yılının popüler kelimesini 'vax' olarak belirledi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Oxford İngilizce sözlüğünü hazırlayan Oxford Languages, 2021’in kelimesini 'vax' olarak belirledi.

2020'de önceki dönemlere oranla iki kat artan aşı kelimesinin kısaltması olan ve 1980’lerde ortaya çıkan “vax” kullanımının bu yılın eylül ayında geçen yıla göre 72 kat fazla kullanıldığı belirlendi.

Oxford Languages editörü Fiona McPherson, “Bu kelime, kısa, vurucu ve dikkat çekici. Ayrıca çok verimli bir kelime, farklı kombinasyonlarla yeni kelimeler oluşturabiliyor.” dedi.

 

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