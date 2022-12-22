2023 yılında Polonya ekonomisinin yüzde 1,5 büyümesi bekleniyor

Polonya'daki RMF Radyosu'na açıklamalarda bulunan Buda, ekonomik büyüme konusunda iyimser olduğunu ifade etti.

Buda, analizlerin büyüme oranını yüzde 0,5 ile 1,9 arasında gösterdiğini belirterek "Ancak ben bunun yüzde 1,5 olacağına inanıyorum." dedi.

Enflasyonun 2022'den daha düşük olması bekleniyor

Enflasyona atıfta bulunan Buda, bu oranın 2022'den daha düşük olacağını ifade etti.

Bakan Buda, özellikle 2023'ün ikinci yarısında enflasyonun düşmeye başlayacağının altını çizerek, yıllık ortalama enflasyonun yüzde 12 civarında olmasını beklediklerini kaydetti.

Polonya'nın 2023 bütçe taslağı, ülkenin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYİH) büyümesini yüzde 1,7 ve yıllık ortalama enflasyonu yüzde 9,8 olarak öngörüyor.

Merkezi İstatistik Ofisi'ne göre, kasımda enflasyon yıllık yüzde 17,5 olarak hesaplandı.

Polonya'nın GSYİH'si, ikinci çeyrekteki yüzde 5,8'lik büyümenin ardından, 2022'nin üçüncü çeyreğinde yıllık yüzde 3,6 arttı.