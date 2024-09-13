2023'te 'dünyayı sallayan' sismik gizem çözüldü: Sebebi Grönland'daki mega tsunami!

Bilim insanları, 2023 yılı Eylül ayında dünya genelinde kaydedilen sismik sinyalin kaynağını Grönland’da meydana gelen bir "mega tsunami" olarak açıkladı.

BBC'nin haberine göre, sismik sinyali inceleyen araştırmacılar, Danimarka Donanması'nın iş birliğiyle yapılan çalışmalar sonucunda bu olağanüstü olayın Dickson Fiyordu'nda gerçekleştiğini belirledi.

Sismik gizem, 9 gün boyunca dünyanın dört bir yanındaki sensörler tarafından kaydedilmiş ve bilim insanlarının dikkatini çekmişti.

Yapılan incelemeler sonucu, Dickson Fiyordu’nda 1200 metre yükseklikte bir dağın zirvesindeki buzulun erimesi nedeniyle büyük bir heyelan meydana geldi. Bu heyelan, yaklaşık 200 metre yüksekliğinde dev bir dalganın oluşmasına neden oldu ve oluşan tsunami dar fiyortta ileri geri hareket ederek "Dünya'yı sallayan" sismik sinyallere yol açtı.

Araştırmalar sonucunda elde edilen bulgular, Science dergisinde yayımlandı. Bilim insanları, iklim değişikliğinin Grönland’daki buzulların erimesine neden olduğunu ve bu durumun bölgede daha sık heyelanlara ve tsunamilere yol açabileceğini belirtti. Grönland'daki bu olay, dünya genelinde hissedilen sismik sinyallerin sebebinin bir doğal felaket olduğunu ortaya çıkardı.