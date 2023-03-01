2023’ün büyük bilinmezi: Çin

Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) doğalgaz piyasasında 2023’e ilişkin öngörüleri içeren “Gaz Piyasası 2023 - 1. Çeyrek Raporu” yayımlandı. Rapora göre, geçen yıl küresel doğalgaz tüketimindeki yüzde 1,6’lık azalışa rağmen, piyasadaki arz sıkışıklığı devam etti. Neden olarak Çin’in sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) talebi ve Rusya’dan gaz akışında daha fazla kesinti olmasına yönelik belirsizlik gösteriliyor.

Avrupa’da doğalgaz fiyatları ve Asya’da LNG fiyatları geçen yıl rekor seviyeye ulaştı. Avrupa’da fiyatların artışına Rusya’dan gaz tedarikinin düşmesi ve bu açığın LNG ithalatıyla kapatılması yol açtı. IEA’ya göre, doğalgaz fiyatları tarihi seviyeleri görmesinin ardından son aylarda düşüşe geçmesine rağmen, bu durum özellikle Çin'in LNG talebindeki yüzde 35’i bulabileceği tahmin edilen artışla değişebilir.

Çin'in gaz talebindeki muhtemel artışın uluslararası piyasalarda rekabetin kızışmasına ve bu yaz doğalgaz fiyatlarının sürdürülemez seviyelere ulaşmasına yol açabileceği öngörülüyor. Küresel gaz talebinin bu yıl yatay seyretmesinin beklenmesine rağmen, Rusya’dan gaz akışına yönelik belirsizlikler nedeniyle, piyasalardaki sıkışıklığın devam edeceği söylenyor.

IEA Enerji Piyasaları ve Güvenliği Direktörü Keisuke Sadamori, rapora ilişkin değerlendirmesin de, geçen yılın gaz piyasaları için olağanüstü bir dönem olduğunu belirterek, “Ilıman kış koşullarının ve talep düşüşünün yaşandığı Avrupa’da fiyatlar şu anda yönetilebilir seviyeye dönüyor. Çin, 2023’ün büyük bilinmezi. Küresel LNG talebinin Covid-19 öncesi seviyesine dönmesi sadece uluslararası piyasalardaki rekabeti kızıştıracak ve kaçınılmaz şekilde fiyatları yükseltecek” ifadelerini kullandı.