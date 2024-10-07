2024 Nobel Tıp Ödülü'nün sahipleri Victor Ambros ve Gary Ruvkun oldu

Yaptıkları çalışmalarla insanlığa hizmet eden kişi ve kuruluşlara verilen Nobel Ödülleri, bu yıl 'Tıp' kategorisinde sahiplerini buldu.

MikroRNA'nın keşfi ve transkripsiyon sonrası gen düzenlemesindeki çalışmalarıyla 2024 Nobel Tıp Ödülü'nün sahipleri ABD'li bilim adamları Victor Ambros ve Gary Ruvkun oldu.

Ambros ve Ruvkun ödülle beraber, 11 milyon İsveç kronu da alacak.

Söz konusu çalışma mikroRNA'ların insanlar dahil çok hücreli organizmalar için gerekli olduğunu, organizmaların gelişip çalışması için de önemli bir role sahip olduğunu gösterdi.

Ambros ve Ruvkun kimdir?

Victor R. Ambros, ABD'nin, New Hampshire eyaletinde 1953'te dünyaya geldi. Lisans derecesini 1975 yılında Massachusetts Teknoloji Enstitüsünde (MIT) biyoloji alanında tamamlayan Ambros, doktorasını 1979 yılında aynı üniversiteden aldı.

Ambros, 2008'den bu yana Massachusetts Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde çalışıyor.

ABD'nin California eyaletinde 1952'de doğan Gary Ruvkun, lisans eğitimini 1973'de Berkeley'deki California Üniversitesi'nde tamamladı. Ruvkun, doktorasını "bakteriyel azot fiksasyon genleri" çalışmalarıyla Harvard Üniversitesi'nden aldı.

Ruvkun, Harvard Tıp Fakültesi'nde genetik profesörü olarak görev yapıyor.

Ödül 2023'te de ABD'ye gitmişti

Geçtiğimiz yıl ise tıp ödülünü mRNA içerikli Covid-19 aşılarının geliştirilmesini sağlayan Macar asıllı Amerikalı biyokimyacı Katalin Karikó ve Amerikalı immünolog Drew Weissman almıştı.

Fizik, kimya, ekonomi, edebiyat ve barış alanında verilen Nobel Ödülleri, aralık ayında İsveç'te düzenlenecek ödül töreninde sahipleri ile buluşacak.