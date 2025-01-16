2024'te teknoloji sektöründeki işten çıkarmalarda azalma gerçekleşti

2024 yılında, Covid-19 pandemisinin ardından teknoloji sektöründeki işten çıkarmaları izleyen Layoffs.fyi sitesinden derlenen verilere göre, 546 teknoloji şirketi 152 bin çalışanının işine son verdi. Bu rakam, 2023 yılına göre belirgin bir düşüş gösteriyor; 2023'te 1193 şirket 264 bin çalışanı işten çıkarmıştı. 2024'te ise işten çıkarmalar %42 oranında azaldı.

İşten çıkarmalar 2025'in ilk ayında da devam etti

2025'in ocak ayında da teknoloji sektöründe işten çıkarmalar devam etti. Ocak ayı itibarıyla 13 şirket, toplamda 1390 çalışanın işine son verdi. 2023'te yılın ilk ayında 90 bin kişi işten çıkarılırken, 2024'te bu rakam sadece 34 bin olarak kaydedildi.

Meta'dan açıklama

Meta ise performansa dayalı işten çıkarmalar yaparak iş gücünü %5 oranında azaltacağını duyurdu. Düşük performans gösteren çalışanların daha hızlı işten çıkarılacağı belirtilen açıklamada, boşalan pozisyonların yerine yeni çalışanlar alınacağı da ifade edildi.