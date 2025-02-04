2025'e güçlü başlangıç: Spotify cari çeyrekte tahminleri aştı!

Spotify, fiyat artışları ve maliyet kontrolü sayesinde 2025'in ilk çeyreğinde tahminlerin üzerinde kâr öngörüyor. Şirket, analistlerin 450,6 milyon euroluk beklentisine karşılık 548 milyon euro faaliyet kârı hedefliyor. Ayrıca, ilk çeyrekte 4,17 milyar euro olan gelir tahmininin 4,2 milyar euro seviyesine çıkması bekleniyor.

Geçen yıl Haziran ayında fiyat artışına giden Spotify, marjları artırmak amacıyla pazarlama harcamaları dahil maliyetlerini sıkı bir şekilde yönetiyor.

2 milyon yeni premium abone öngörüsü

Analistler, müzik ve podcast video içeriklerine odaklanmanın kullanıcı çekme konusunda şirket için olumlu bir etkisi olduğunu ifade ediyor. Spotify, 2025'in ilk çeyreğinde 678 milyon aylık aktif kullanıcı (MAU) ve yaklaşık 2 milyon yeni premium abone öngörüyor.

2024'ün son çeyreğinde premium abone sayısı %11 artarak 263 milyona ulaştı. Aylık aktif kullanıcı sayısı ise %12'lik artışla 675 milyon seviyesine çıktı. Dördüncü çeyrek geliri %16 yükselerek 4,24 milyar euroya ulaşarak 4,19 milyar euroluk beklentiyi geride bıraktı.