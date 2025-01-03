2025'te Avrupa gayrimenkul sektörünün toparlanması hızlanabilir

Analistler, yatırım faaliyetlerinin artması ve kilit pazar segmentlerinde büyümenin geri dönmesiyle birlikte Avrupa gayrimenkul sektörünün 2025 yılında daha fazla toparlanmaya hazır olduğunu öngördüler.

Gayrimenkul yatırım faaliyetleri % 15 artabilir

Sektör için 2025 yılını "çok önemli" bir yıl olarak nitelendiren emlak firması CBRE'ye göre, gayrimenkul yatırım faaliyetlerinin önümüzdeki yıl Birleşik Krallık ve diğer büyük Avrupa pazarlarında yüzde 15 artacağı tahmin ediliyor.

CBRE'nin Birleşik Krallık araştırma başkanı Jennet Siebrits ise konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

"Tüm gayrimenkul sermaye değerleri, önümüzdeki yıl boyunca ivme kazanması beklenen bir dönüm noktasına ulaştıklarına dair erken işaretler gösteriyor. Tahminlerimiz tüm emlak segmentlerinde rekabetçi getirilere işaret ederken, birinci sınıf varlıkların en güçlü performansı göstermesi bekleniyor."

CBRE'ye göre, Avrupa ofis sektörü, ofise dönüş taleplerinin yanı sıra doluluk oranlarının da artmasıyla önümüzdeki yıl daha da toparlanacak. Bu durum, kiralama seviyelerini son yıllardaki cansız oranlarına kıyasla tarihi ortalamalara yaklaştıracak.