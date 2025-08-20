2026 NATO Zirvesi Türkiye'de: Resmi siteden yeni paylaşım

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO), 2026 yılında düzenlenecek zirvenin Türkiye'de yapılacağını resmi sitesinde paylaştığı bir duyuru ile bir kez daha teyit etti. Anıtkabir ve Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi fotoğraflarının eşlik ettiği bu paylaşımda, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin zirveye ilişkin değerlendirmeleri yer aldı.

NATO Genel Sekreteri Rutte'den Türkiye'ye teşekkür

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Türkiye'ye ev sahipliği için teşekkürlerini iletti ve "Türkiye, 70 yılı aşkın süredir güçlü bir NATO müttefiki olarak, ortak güvenliğimize çok değerli katkılarda bulunmuştur. Bir sonraki zirvemizde liderler, NATO'yu daha güçlü, daha adil ve güvenliğimize yönelik kritik tehditlere karşı daha etkin bir ittifak hâline getirmeye devam edecek" şeklinde konuştu.

Türkiye, en son 2004 yılında İstanbul'da düzenlenen NATO Zirvesi'nden 22 yıl sonra, ikinci kez bu önemli etkinliğe ev sahipliği yapacak. Zirvenin Türkiye'de düzenleneceği ilk olarak haziran ayındaki NATO zirve bildirisinde duyurulmuştu.