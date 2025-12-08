2026'da 1,22 trilyon dolarlık reklam hacmi bekleniyor

WPP Media'nın yeni tahminleri, küresel reklam pazarının 2025 yılında yüzde 8,8 büyüyerek 1,14 trilyon dolara ulaşacağını ortaya koydu.

Bu oran, tarifelerin sertleştiği haziran döneminde öngörülen yüzde 6'lık artışın üzerinde gerçekleşerek daha güçlü bir büyüme beklentisine işaret ediyor.

Küresel reklam gelirleri yüzde 7,1 artacak

WPP bünyesindeki medya satın alma ajansı, ABD siyasi reklamları hariç tutulduğunda, küresel reklam gelirlerinin 2026'da yüzde 7,1'lik artışla 1,22 trilyon dolara yükseleceğini de bildirdi.

Pazartesi günü yayımlanan 'This Year Next Year' başlıklı küresel medya trendleri raporunda öne çıkan başlıklar şöyle:

• TV reklamcılığı, 2025'te 167,5 milyar dolara, 2026'da ise 171,1 milyar dolara çıkacak. Buna rağmen TV'nin toplam reklam gelirinden aldığı payın 2024'teki yüzde 15,8'den, 2025'te yüzde 14,6'ya ve 2026'da yüzde 13,9'a düşmesi öngörülüyor.

• Sosyal medya reklam gelirleri, 2025'te yüzde 12,8'lik artışla 413 milyar dolara ulaşacak. Ancak yaş sınırlamaları ve yapay zekâ tabanlı sohbet botu kullanımının yaygınlaşması nedeniyle büyüme hızının 2026'da yüzde 7,8'e gerilemesi bekleniyor.

• Ticaret medyası kanalları (finansal ağlar, seyahat platformları ve Booking.com benzeri hizmetler) 2025'te küresel reklam gelirlerinin yüzde 15,6'sını oluşturacak. Bu pay, tarihte ilk kez TV reklam gelirlerinin üzerine çıkacak.

• Arama motoru reklamcılığı, 2025'te yüzde 10,2 artarak 244,9 milyar dolara erişecek ve toplam reklam pazarının yüzde 21,4'ünü temsil edecek. Büyümenin 2026'da benzer seviyede seyretmesi, ardından 2030'a doğru kademeli şekilde yavaşlaması bekleniyor.