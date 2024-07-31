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21 yaş altına sigara yasağı

Endonezya'da 21 yaşından küçüklere sigara satılmasının yasaklandığı bildirildi. Elektronik sigara ve puro dışında, tekli sigara satışı yasaklanırken, paketlerde en az 20 sigara bulunması zorunluluğu getirildi.

AA
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Endonezya'da sigara satışına yönelik düzenlemeler getirildi.

Yeni düzenlemelere göre, sigara satış yasağı 18 yaştan 21'e çıkarılırken, hamilelere de sigara satışı yasaklandı.

Elektronik sigara ve puro dışında, tekli sigara satışı yasaklanırken, paketlerde en az 20 sigara bulunması zorunluluğu getirildi.

Çocuk parkları ve eğitim kurumlarının 200 metre çevresinde sigara satılmasına izin verilmeyecek.

Endonezya Sağlık Bakanı Budi Gunadi Sadikin, söz konusu düzenlemenin, hükümetin kapsayıcı ve dirençli bir ulusal sağlık ekosistemini dönüştürme ve gerçekleştirme kararlılığını yansıttığını belirtti.

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