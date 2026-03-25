22 milyon dolarlık altın soygununun beyni itiraf etti

Kanada'daki Pearson Havalimanı’nda 2023 yılında gerçekleşen ve dünya gündemine oturan büyük altın soygununda yeni bir gelişme yaşandı. Soygunun organizatörlerinden biri olarak gösterilen Arsalan Chaudhary, mahkemede suçunu kabul etti. 22 milyon dolarlık altın ve nakdin çalındığı olayda, çetenin nasıl bu kadar rahat hareket edebildiği ise hâlâ tartışma konusu.

17 Nisan 2023’te İsviçre’nin Zürih kentinden gelen bir kargo uçağıyla Toronto’ya ulaşan sevkiyat, adeta film sahnelerini aratmayan bir yöntemle çalındı. Yaklaşık 400 kilogram ağırlığında ve 6 bin 600 külçeye denk gelen altın, sahte evrak kullanan bir kamyon şoförü tarafından teslim alınarak ortadan kayboldu.

Olayın en dikkat çekici yönü ise şiddet içermemesi ve son derece basit bir planla gerçekleştirilmesi oldu.

Eritip bilezik yapmışlar

Çalınan altının değeri 20 milyon doların üzerindeydi. Ayrıca sevkiyatta yaklaşık 2,5 milyon dolarlık yabancı para da bulunuyordu. Ancak aradan geçen zamana rağmen büyük bölümü hâlâ bulunamadı.

Polis, şu ana kadar yalnızca eritilip bilezik haline getirilmiş yaklaşık 90 bin dolarlık altına ve 430 bin dolar nakde ulaşabildi.

Sürücüye 150 bin dolar

Soruşturma sırasında ele geçirilen bir “borç listesi”, soygunun perde arkasını gözler önüne serdi. Buna göre elde edilen gelirin 10,3 milyon dolarlık kısmı kayıt altına alınmıştı.

Listede; 5 milyon dolar bilinmeyen bir gruba, 1 milyon dolar “patrona”, 200 bin dolar “Tommy”ye, 150 bin dolar sürücüye ayrıldı.

Kaçtı, geri döndü, suçunu kabul etti

Olay sonrası Kanada’dan kaçan Chaudhary, Dubai’den Ocak ayında ülkeye geri dönerek polise teslim oldu. Mahkemede 5 bin dolar üzeri hırsızlık suçunu kabul eden zanlı için savcılık 7 yıl hapis cezası isterken, savunma 4 yıl talep ediyor.

10 kişiden 2’si hâlâ firari

Soyguna karıştığı belirlenen 10 kişiden 2’si hâlâ firari. Şüphelilerden birinin Hindistan’da olduğu düşünülürken, diğerinin ise ABD’de silah kaçakçılığıyla bağlantılı olduğu belirtiliyor.

Yetkililer, çalınan altının bir kısmının ABD’den Kanada’ya yasadışı silah almak için kullanıldığını da açıkladı.