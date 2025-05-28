220 Çinlinin zorla çalıştırıldığı ortaya çıkmıştı: BYD’ye kölelik ve insan kaçakçılığı suçlaması!

Brezilya'da Çinli otomobil devi BYD'ye, işçileri köle gibi çalıştırdığı ve uluslararası insan ticareti yaptığı gerekçesiyle dava açıldı. Dava kapsamında BYD'den 50 milyon dolarlık tazminat talep edildi.

Geçtiğimiz yıl BYD'nin Camaçari kentindeki yeni fabrikasının inşaatında çalıştırılan 220 Çinli işçinin, Brezilya'ya sahte evrak ve vizelerle getirildiği, işçilerin zorla alıkonduğu ortaya çıkmıştı.

İşçiler köle gibi çalıştırıldı

Brezilya hükümeti konuyla ilgili soruşturma başlatırken savcılık, çalışma koşullarının insanlık onuruna yakışmadığını, bazı işçilerin şiltesiz yataklarda uyuduğunu, kaldıkları yerlerin hijyenden de yoksun olduğunu bildirmişti. Yine banyoların ortak olduğu, 31 kişi için bir tuvalet olduğu ve bu yüzden işçilerin sabah 4'te uyanıp sıraya girdiği belirtilmişti.

BYD'den gelen açıklamalar çelişiyor

BYD'den gelen açıklamada ise soruşturmalar için savcılıkla işbirliği yapıldığı, Brezilya yasalarına ve uluslararası çalışma düzenlemelerine saygı duyulduğu ifade edilmişti. BYD sözcüsü ise iddiaları redderek, bunun Çin'i ve Çin markalarını "karalamayı" amaçlayan bir provokasyon olduğunu söylemişti.