220 Çinlinin zorla çalıştırıldığı ortaya çıkmıştı: BYD’ye kölelik ve insan kaçakçılığı suçlaması!
Brezilya, BYD fabrikasında 220 Çinli işçinin korkunç şartlar altında ve zorla çalıştırıldığını bildirerek, Çinli elektrikli otomobil devinin 50 milyon dolarlık tazminat ödemesini istedi.
Brezilya'da Çinli otomobil devi BYD'ye, işçileri köle gibi çalıştırdığı ve uluslararası insan ticareti yaptığı gerekçesiyle dava açıldı. Dava kapsamında BYD'den 50 milyon dolarlık tazminat talep edildi.
Geçtiğimiz yıl BYD'nin Camaçari kentindeki yeni fabrikasının inşaatında çalıştırılan 220 Çinli işçinin, Brezilya'ya sahte evrak ve vizelerle getirildiği, işçilerin zorla alıkonduğu ortaya çıkmıştı.
İşçiler köle gibi çalıştırıldı
Brezilya hükümeti konuyla ilgili soruşturma başlatırken savcılık, çalışma koşullarının insanlık onuruna yakışmadığını, bazı işçilerin şiltesiz yataklarda uyuduğunu, kaldıkları yerlerin hijyenden de yoksun olduğunu bildirmişti. Yine banyoların ortak olduğu, 31 kişi için bir tuvalet olduğu ve bu yüzden işçilerin sabah 4'te uyanıp sıraya girdiği belirtilmişti.
BYD'den gelen açıklamalar çelişiyor
BYD'den gelen açıklamada ise soruşturmalar için savcılıkla işbirliği yapıldığı, Brezilya yasalarına ve uluslararası çalışma düzenlemelerine saygı duyulduğu ifade edilmişti. BYD sözcüsü ise iddiaları redderek, bunun Çin'i ve Çin markalarını "karalamayı" amaçlayan bir provokasyon olduğunu söylemişti.