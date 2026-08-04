23 yıllık rekor kırıldı: Fransa'da sıcaklık alarmı

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Fransa'da temmuz ayı, ortalama 24,9 derece sıcaklıkla ülke tarihinin en sıcak ayı olarak kayıtlara geçti.

Fransa'nın meteoroloji kurumu Meteo-France, 1990'da sıcaklık kayıtlarının tutulmaya başlanmasından bu yana en yüksek aylık ortalamanın ölçüldüğünü açıkladı.

Önceki rekorları geride bıraktı

Ülkede daha önceki en yüksek aylık sıcaklık ortalaması, Ağustos 2003'te 24,8 derece olarak kaydedilmişti. Temmuz 2006'da ise ortalama sıcaklık 24,4 derece ölçülmüştü.

Son verilerle birlikte Temmuz 2026, hem en sıcak temmuz hem de kayıtların başladığı tarihten bu yana ölçülen en sıcak ay oldu.

Yağış açığı yüzde 70'e ulaştı

Fransa'da temmuz ayında yağışlar da normal seviyelerin oldukça altında kaldı. Yüzde 70 yağış açığının yaşandığı dönem, ülkenin kayıtlara geçen en kurak üçüncü temmuzu oldu.

Uzmanlar, aşırı sıcaklıklarla kuraklığın aynı döneme denk gelmesinin orman yangını tehlikesini artırdığına dikkat çekiyor.

Tarihinin en büyük yangın sezonunu yaşayan Fransa'da, yılın başından bu yana çıkan yangınlarda 117 bin hektarlık alan zarar gördü. Yüksek sıcaklıkların ve yağış yetersizliğinin devam etmesi, yeni yangınlara ilişkin endişeleri de artırdı.