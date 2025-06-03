2.5 milyar sterlin hala bloke! İngiltere'den Abramovich'e dava tehditi

İngiltere hükümeti, Rus iş adamı ve eski Chelsea Futbol Kulübü sahibi Roman Abramovich’e, 2022'de kulübün satışından elde edilen gelirin yalnızca Ukrayna’ya aktarılması yönündeki talebin yerine getirilmemesi halinde yasal işlem başlatma tehdidinde bulundu.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından İngiltere’nin yaptırım listesine giren Abramovich, Chelsea’yi 2,5 milyar sterline satmış, ancak satış gelirine erişimi engellenmişti.

Söz konusu tutar, satıştan bu yana İngiltere'deki bir bankada dondurulmuş halde bekletiliyor.

Abramovich, satıştan elde edilecek geliri “Ukrayna’daki savaşın tüm mağdurlarına” yardım amacıyla bağışlayacağını açıklamıştı. Ancak İngiltere hükümeti, bu fonların sadece Ukrayna’ya insani yardım için kullanılması gerektiğini savunuyor.

İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves ve Dışişleri Bakanı David Lammy tarafından yapılan ortak açıklamada, “Müzakerelere açık olacağız ancak gerekirse bu durumu yasal yollarla takip etmeye tamamen hazırız” denildi.

Açıklamada ayrıca, “Ukrayna’da acı çeken insanlar bu gelirlerden en kısa sürede faydalanmalı” ifadelerine yer verildi. İngiliz hükümeti, Abramovich’in sözünü tutmadığını ve anlaşma sağlanamamasından büyük hayal kırıklığı duyulduğunu vurguladı.

Abramovich, kulübü satabilmek için özel lisans almış ve satıştan şahsi kazanç sağlamayacağına dair güvence vermişti. Ancak İngiltere Parlamentosu'nun üst kanadı Lordlar Kamarası’na bağlı bir komite, geçen yıl yayımladığı raporda, bu fonların hâlâ kullanılamamasını ve sürecin belirsizliğini “anlaşılmaz” olarak değerlendirmişti.

Komitenin raporunda, “Bu çıkmaz, hem Abramovich hem de hükümet açısından kötü bir izlenim yaratıyor. Hükümet daha bağlayıcı bir taahhüt için daha fazla çaba göstermeliydi” denildi.