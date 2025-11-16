290 milyonda 1 gelen şans: Mega ikramiye tek bilete çıktı

Georgia'nın en büyük şehirlerinden Atlanta'da yaşadığı öğrenilen şanslı kişi, Mega Millions'ın sekizinci en büyük ikramiyesine altı kazanan numaranın hepsini tutturarak ulaştı.

Dev ikramiye 40. çekilişte sahibini bulurken, kazanan 30 yıl boyunca yıllık 980 milyon dolarlık ödeme ya da vergiler hariç 452,2 milyon dolarlık toptan nakit ödemeyi almayı seçebilecek.

Kazanan biletin bir süpermarketten alındığı ve market sahibinin şanslı kişiye, bileti kendisine satması karşılığında 50 bin dolarlık perakendeci bonusu teklif ettiği öğrenildi.

Şansı 290 milyonda 1'di

İkramiyeyi kazanma şansının 290 milyonda 1 olduğu öğrenilirken, eyalet yasalarına göre marketten aldığı piyango bileti ile artık hayatına milyoner olarak devam edecek kişinin ismi açıklanmadı.

Mega Millions'ın rekor ikramiyesi ise 1,6 milyar dolara ulaşmış ve 2 yıl önce Florida'da satılan tek bir bilete vurmuştu.