3 bin 100 kasayı soymuşlardı! 50 milyon Euro'luk dava başladı

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Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletine bağlı Gelsenkirchen kentinde Aralık 2025’te yaşanan büyük banka soygununun ardından başlatılan hukuki süreçte ilk duruşmalar görüldü.

Essen Eyalet Mahkemesi’nde görülen davalarda mağdurlar, Sparkasse bankasının güvenlik önlemlerindeki eksiklikler nedeniyle uğradıkları zararların tamamının karşılanmasını istedi.

Çok sayıda Türk mağdur da var

Soygundan etkilenen mağdurlar arasında çok sayıda Türk vatandaşının da bulunduğu belirtildi.

Davacılardan biri, kasasında bulunan nakit para ve mücevherlerin çalındığını belirterek yaklaşık 391 bin Euro tazminat talep etti. Bir başka mağdur ise altın, nakit para ve aile yadigarı ziynet eşyalarının kaybı nedeniyle yaklaşık 49 bin Euro'luk zararının karşılanmasını istedi.

Bankaya ağır suçlamalar

Mağdurları temsil eden avukatlar, bankanın kasa bölümünü korumakta ciddi ihmaller yaptığını öne sürdü.

Avukatlara göre güvenlik kameralarının yetersiz olması, kasa dairesine erişimi engelleyecek önlemlerin eksikliği ve güvenlik kontrollerindeki aksaklıklar soygunun gerçekleşmesinde etkili oldu. Bu nedenle bankanın oluşan zarardan tamamen sorumlu tutulması gerektiği savunuldu.

Sparkasse suçlamaları kabul etmedi

Sparkasse yönetimi ise iddiaları reddetti. Banka yetkilileri, kasa bölümünün olayın yaşandığı dönemde geçerli teknik ve güvenlik standartlarına uygun şekilde korunduğunu savundu. Ayrıca kiralık kasa sözleşmelerinde yer alan hükümlere göre sigorta teminatının kasa başına 10 bin 300 Euro ile sınırlı olduğunu hatırlattı.

Yönetim, müşterilerin kasalarda bulunduğunu iddia ettikleri değerli eşyaları da kanıtlamaları gerektiğini belirtti.

Toplam tazminat talebi 50 milyon Euro'yu aştı

Şu ana kadar yaklaşık 650 mağdur adına dava hazırlıkları yapıldığı bildirildi. Talep edilen toplam tazminat miktarı ise 50 milyon Euro'nun üzerine çıktı. Hukukçular, ilk davalarda verilecek kararların yüzlerce benzer dava için emsal oluşturabileceğine dikkat çekiyor.

Soygundan zarar gören vatandaşlar, Mayıs ayında banka şubesi önünde protesto gösterileri düzenlemişti. Gösterilere katılan mağdurlar, bankanın yeterli bilgilendirme yapmadığını ve sorumluluk üstlenmekten kaçındığını savunarak zararlarının eksiksiz karşılanmasını talep etmişti.

Soyguncular 3 bin 100 kasayı açtı

Olay, Aralık 2025’te Gelsenkirchen’deki Sparkasse şubesinde meydana geldi.

Soruşturma dosyasına göre soyguncular yer altı otoparkı üzerinden binaya girerek özel delme ekipmanlarıyla kasa dairesine ulaştı ve yaklaşık 3 bin 100 kiralık kasayı açtı.

Alman makamları tarafından ülke tarihinin en büyük kasa soygunlarından biri olarak değerlendirilen olayda zararın yüz milyonlarca avroya ulaşabileceği belirtiliyor. Olayın üzerinden aylar geçmesine rağmen şüpheliler henüz yakalanamadı.