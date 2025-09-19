3 bin yıllık firavun bileziğinin çalınıp eritildiği ortaya çıktı

Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı, bileziğin MÖ 1000 civarında hüküm süren Kral Amenemope’ye ait olduğunu duyururken üzerinde lapis lazuli taşından küresel boncuklar bulunan eser, 9 Eylül’de kaybolmuştu.

Kayıp sonrası özel bir komite kurularak laboratuvardaki eserler incelenmiş, bileziğin fotoğrafları ülkenin havaalanı, liman ve kara sınır kapılarındaki birimlere gönderilmişti.

Suç zinciri ortaya çıkarıldı

Araştırmalar sonucu bileziğin müzede görevli bir restorasyon uzmanı tarafından çalındığı ortaya çıktı.

CNN International'ın haberine göre, uzman bileziği önce bir gümüş tüccarına satmış, ardından tarihi eser Kahire’nin tarihi kuyumcular çarşısındaki bir atölye sahibine geçmiş ve altın eritme ustasına verilmişti. Bileziğin burada diğer eşyalarla birlikte eritilerek yeniden döküldüğü öğrenildi.

Yakalanan şüpheliler gözaltına alınırken satıştan elde edilen yaklaşık 194 bin Mısır lirası (yaklaşık 4 bin dolar) gelir ise ele geçirildi.

Büyük açılış öncesi skandal

Olay, Giza Piramitleri yakınında kasım ayında açılması planlanan Büyük Mısır Müzesi’nin hazırlıkları sürerken yaşandı. Müze, ülkenin kadim mirasını dünyaya tanıtmayı hedefliyor ve Mısır turizmi için önemli bir gelir kaynağı olarak görülüyor.