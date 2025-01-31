3 milyon ışık yılı uzaklıkta yeni keşif! Inkathazo: Samanyolu'ndan 30 kat daha büyük!

Astronomlar, Güney Afrika'daki MeerKAT teleskobuyla yaptıkları gözlemler sonucunda, Samanyolu Galaksisi'nin 30 katı büyüklüğünde ve 3 milyon ışık yılına kadar uzanan devasa bir radyo galaksi keşfetti. Yeni galaksi, Afrika dillerinden "sorun" anlamına gelen "Inkathazo" adıyla anılmaya başlandı.

"Burada olanları anlamak zahmetli oldu"

Araştırmaya katılan Cape Town Üniversitesi yüksek lisans öğrencisi Kathleen Charlton, "Yeni galaksiye 'sorun' anlamına gelen 'Inkathazo' adını verdik çünkü burada olup bitenlerin ardındaki fiziği anlamak biraz zahmetli oldu" dedi.

Radyo galaksileri, merkezlerinde süper kütleli kara delikler barındırarak, devasa plazma jetleri yayar ve radyo frekanslarında parlama gösterir. 2 milyon ışık yılından daha büyük olan galaksilere ise "dev radyo galaksileri" (GRG) denir.

Galakside sıra dışı büyüme

Inkathazo Galaksisi'nin plazma jetlerinin, normalde düz bir şekilde uzanması beklenirken, astronomlar, bir jetin bükülmüş durumda olduğunu gözlemledi. Ayrıca, Inkathazo'nun bulunduğu galaksi kümesinin, dev galaksilerin oluşumunu engelleyen koşullara sahip olması gerekirken, bu galaksinin sıra dışı bir şekilde büyümesi, yeni soruları gündeme getirdi.

MeerKAT teleskobu ile yapılan incelemelerde, Inkathazo'nun plazma yaşlarının haritalandığı ve bazı elektronların gizemli bir şekilde enerji kazandığı, bunun ise Inkathazo'nun çevresindeki sıcak gazlarla etkileşime giren jetler sayesinde gerçekleşmiş olabileceği kaydedildi.

Araştırmanın bulguları, Kraliyet Astronomik Derneği'nin Monthly Notices dergisinde yayımlandı.