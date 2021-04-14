3 ülke Johnson and Johnson'ın aşısının kullanımını durdurdu

İsveç, Danimarka ve Hollanda, ABD'li ilaç şirketi Johnson and Johnson'ın ürettiği tek dozluk koronavirüs aşısının kullanımını, kanda pıhtılaşmaya yol açtığı iddiası nedeniyle durdurdu.

İsveç Halk Sağlık Müdürlüğü Epidemiyologu Anders Tegnell, yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansının (EMA), Johnson and Johnson'un ürettiği COVID-19 aşısının pıhtılaşmaya neden olup olmadığını araştırdığını ve sonuca göre hareket edeceklerini söyledi.

Tengel, "EMA'nın araştırmasının sonucunu ve ABD'den bilgi bekliyoruz. Bu süre içinde Johnson and Johnson aşısının kullanılmasına ara verdik." ifadelerini kullandı.

Danimarka da askıya aldı

Öte yandan İskandinavya'nın diğer ülkesi Danimarka'nın da Johnson and Johnson'ın aşısının kullanımını askıya aldığı bildirildi.

Danimarka Halk Sağlık İdaresinden yapılan açıklamada, EMA'nın araştırmasının sonucuna göre, aşının kullanılıp kullanılmayacağına karar verileceği belirtildi.

Hollanda: Talep firmadan geldi

Hollanda Sağlık Refah ve Spor Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da aşı ile ilgili ABD'de bazı deneylerin devam ettiği ve durdurma talebinin Johnson and Johnson firmasından geldiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Avrupa Birliğinin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansının (EMA), Johnson and Johnson'un ürettiği koronavirüs aşısının pıhtılaşmaya neden olup olmadığına ilişkin araştırmanın sonucunun beklendiği kaydedildi.

Hollanda'da geçici hükümetin Sağlık Bakanı Hugo De Jonge, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Aşı güvenliği her zaman önceliğimizde ve haftaya daha fazlasını bilmeyi umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Avrupa İlaç Ajansının incelemesini önümüzdeki hafta tamamlaması bekleniyor.

Açıklamada, halihazırda 80 bin doz Johnson and Johnson'un ürettiği aşının uygun koşullarda bekletildiği hatırlatıldı.